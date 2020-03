Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia deve realizar sua conferência de imprensa MWC em 19 de março e está se tornando mais provável que a estrela seja o telefone "Capitão América" do Nokia 5.3.

Com o nome de codinome após o super-herói da Marvel por causa de seu sistema de câmera circular em forma de escudo na parte traseira, o Nokia 5.3 foi alvo de alguns vazamentos nos últimos tempos, mas agora parece que temos imagens do dispositivo no mundo real.

Publicado pelo site chinês ITHome , as fotos práticas e mal expostas da parte frontal e traseira do suposto aparelho revelam poucas pistas.

A tela é bastante indistinta, com uma câmera de perfuração no centro superior. No entanto, é a câmera agora familiar na parte de trás que é mais notável. Além disso, o sensor de impressão digital por baixo.

Isso corresponde a vazamentos anteriores e mostra que esse guarda-florestal intermediário está focado (trocadilho inteiramente intencionado) na fotografia em primeiro lugar.

Rumores anteriores afirmaram que o sistema de lentes quádruplas será composto por uma câmera principal de 16 megapixels, mais duas câmeras de 8 megapixels e uma de 5 megapixels que servirão a propósitos diferentes - supostamente, a ultra-larga estará lá em algum lugar.

Também é dito ser um telefone de 6,55 polegadas.

Descobriremos com certeza em 19 de março, quando a controladora da Nokia, a HMD Global, sediará um evento de lançamento em Londres .