Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nokia 5.3 parece ser o novo nome para o Nokia 5.2, que vazou anteriormente mostrando o que parecia ser uma câmera quad na parte traseira do telefone. Com o codinome Capitão América, muito mais informações sobre esse próximo telefone apareceram agora.

Os detalhes, compartilhados pelo Nokia Power User, dizem que o sistema de câmeras quádruplas é composto por uma câmera principal de 16 megapixels, acompanhada por uma câmera de 5 megapixels e duas câmeras de 8 megapixels. Não está claro para que servem todas essas câmeras e quais funções elas oferecerão.

Essas câmeras estão dispostas em um design redondo na parte traseira do telefone, como o Nokia 7.2, mas neste caso com o flash no centro. Provavelmente é daí que o nome do Capitão América vem - porque parece um pouco com um escudo.

O interessante deste telefone é onde ele leva a Nokia 5 series. Esta é uma série de telefones acessíveis, de preço médio, que custa em torno de US $ 180 (£ 135, € 160). O dispositivo anterior era o Nokia 5.1 anunciado em 2018 e era compatível com o hardware MediaTek, enquanto o novo modelo possui Qualcomm Snapdragon 660/665, juntamente com uma bateria de 4000mAh.

Isso muda completamente o posicionamento do Nokia 5 series e parece que a Nokia deseja elevar este aparelho um pouco. Mas existem algumas credenciais de médio alcance restantes, com relatórios dizendo que ele começará com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

A tela possui 6,55 polegadas com um entalhe no estilo waterdrop, contendo uma câmera frontal de 8 megapixels.

Suspeitamos que o Nokia 5.3 seja anunciado em um evento em 19 de março .