Confirmado: o telefone Nokia 5G será lançado em 19 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não havia muita dúvida sobre isso, mas a Nokia confirmou agora que vai revelar totalmente o seu aparelho 5G em 19 de março.

A informação vem de um comunicado de imprensa da Nokia anunciando que a empresa é parceira telefônica oficial do próximo filme de James Bond, No Time To Die, no qual a HMD Global diz: "No filme, o agente Nomi utiliza o leque de recursos dos novos telefones Nokia. portfólio, incluindo o primeiro smartphone Nokia 5G da Nokia, que será totalmente apresentado em 19 de março ".

A Nokia vem falando sobre oferecer um aparelho 5G acessível há algum tempo. Em 2019, Nokia e Qualcomm conversaram sobre a oportunidade de trazer dispositivos 5G a um preço mais acessível e Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global, também apareceu no palco do Snapdragon Summit da Qualcomm em dezembro de 2019 para falar sobre o assunto.

O novo telefone Nokia deve estar na plataforma Qualcomm Snapdragon 765, que possui um modem 5G integrado. Ele foi projetado para torná-lo mais acessível e fácil para os fabricantes colocarem em novos dispositivos e esperamos ver um crescimento nos telefones 5G de gama média. Até agora, o único outro dispositivo confirmado usando o hardware é o Redmi K30 5G .

Até agora, a Nokia fez um bom trabalho em manter o hardware em sigilo, com poucos vazamentos revelando o que esperar. O vazamento mais substancial apareceu sob o nome Nokia 5.2 . Este poderia ou não ser o telefone 5G - a câmera certamente parece bastante premium - mas não se encaixa nos dispositivos da série 5 da Nokia, que anteriormente eram telefones econômicos.

O nome atual do telefone 5G da Nokia é o Nokia 8.2 há algum tempo, embora alguns achem que ele pode ser lançado como o Nokia 8.3. O que o telefone trará, no entanto, é a conectividade a um preço mais baixo, o que significa que você pode obter as velocidades mais rápidas sem gastar muito.

Tudo será revelado em 19 de março, no evento de lançamento da Nokia em Londres .