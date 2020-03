O telefone 5G da Nokia contará com No Time To Die, de James Bond

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia confirmou que é o parceiro telefônico oficial do próximo filme de James Bond, No Time To Die, onde o aparelho 5G da empresa chegará às mãos de 00 agentes.

A Nokia deve anunciar seu primeiro aparelho 5G em um evento em Londres, no dia 19 de março , com a empresa dando uma grande dica com um convite no estilo Bond. Agora que as notícias estão confirmadas, sabemos que haverá dispositivos Nokia aparecendo no novo filme.

Isso incluirá o smartphone Nokia 7.2 e o Nokia 3310 - um telefone quase tão lendário quanto o próprio Bond -, além do novo aparelho 5G. A Nokia revelou que o filme verá o agente Nomi, interpretado por Lashana Lynch, usando o novo dispositivo e aproveitando suas habilidades 5G.

A Nokia também tem um novo anúncio estrelado por Lashana Lynch e novamente vê um papel estrelado por um aparelho Nokia sem aviso prévio. O anúncio deve ser divulgado em 8 de março, quando deveremos dar uma olhada no aparelho em questão.

"Meu primeiro telefone era na verdade um Nokia 3210 quando eu tinha cerca de 10 anos", disse Lynch. "Em retrospecto, era o meu smartphone dos anos 90. Ser capaz de mudar os botões e os rostos enquanto jogava Snake me surpreendeu! Então, depois de ver o quanto os smartphones Nokia evoluíram ao longo dos anos da minha infância até agora, é emocionante jogue com Nomi, que ajuda a revelar um novo smartphone para esta marca icônica ".

O slogan da Nokia para a nova campanha de Bond será "o único gadget que você precisará" e esperamos que todos os detalhes sejam anunciados em 19 de março. O filme em si - No Time To Die - foi adiado para 12 de novembro .