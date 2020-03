Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HMD Global, fabricante de smartphones Nokia , convidou a imprensa para um evento em 19 de março, a ser realizado em Londres. O evento provavelmente substituirá o lançamento cancelado do Mobile World Congress.

Mas a Nokia parece apanhada pela febre de James Bond, com Juho Sarvikas, diretor de produtos da HMD Global compartilhando um Tweet revelador, com gráficos familiares no estilo de James Bond.

Não há tempo para esperar. Temos algo muito especial alinhado para você. #Nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 - Juho Sarvikas (@sarvikas) 3 de março de 2020

Exatamente o que a HMD Global vai lançar, não sabemos. Os novos telefones Nokia foram mantidos em sigilo em comparação com alguns dos extensos vazamentos que outras marcas já viram.

Há muito se fala de um Nokia 8.2 - um aparelho 5G acessível, provavelmente rodando no Qualcomm Snapdragon 765. O 5G acessível tem sido muito comentado pela Nokia, então esperamos que isso esteja bem na agenda.

Também vimos um vazamento do que pensamos ser o próximo Nokia Original, um telefone retro reiniciado - e desta vez parece que o Xpress Music é o foco . Um telefone comum com credenciais de música como o modelo de 2007.

Também houve vazamentos de atualizações intermediárias , enquanto a verdadeira substituição principal - o Nokia 9.2 PureView - está sendo lançada no final do ano.

Essa também não é a primeira vez que ouvimos falar de James Bond e Nokia, com relatos de que a Nokia está filmando um anúncio no estilo James Bond em Londres com Lashana Lynch. Com No Time to Die previsto para abrir em 3 de abril de 2020, parece que também pode haver alguns telefones Nokia. Também há rumores de que a Nokia planeja lançar um caso kevlar, da marca 007.