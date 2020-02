Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma listagem recente no site de certificação chinês, TENAA, indicou que poderíamos estar olhando para mais uma reinicialização da Nokia. Infelizmente, este não é tão icônico quanto o telefone 3310 ou 8110 Matrix já lançado.

Em vez disso, parece que a Nokia está prestes a dar uma nova vida à linha XpressMusic, lançando um telefone muito parecido com o 5310 XpressMusic lançado em 2007 .

Assim como o 5310, a imagem incluída na listagem é um telefone candybar com aparência bastante padrão, com detalhes em vermelho contrastante nos dois lados do telefone.

Ao contrário do original, no entanto, não parece que este telefone tenha controles físicos de música integrados para facilitar a reprodução / pausa ou pular o rastreamento.

De acordo com a listagem, o telefone mede 123,75 × 52,43 × 13,1 mm e possui uma bateria de 1.200 mAh e um pequeno display TFT de 2,4 polegadas.

Além disso, parece um telefone "idiota" bastante comum. Não sabemos nada sobre seu sistema operacional; no entanto, a Nokia começou recentemente a lançar telefones básicos com o KaiOS .

O KaiOS - embora ainda seja uma interface de usuário muito básica - apresenta serviços e aplicativos populares como Facebook, Google Maps, Assistant e WhatsApp, entre outros.

Isso garante que aqueles que não desejam usar um smartphone com tela sensível ao toque ainda possam acessar muitos aplicativos e serviços que consideramos essenciais hoje em dia.

Como não foi anunciado oficialmente, não sabemos quando o telefone chegará ao mercado ou em quais regiões ele será lançado. Mas, se um anúncio for feito, provavelmente será em breve.