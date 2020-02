Nokia 5.2 vaza em fotos práticas com matriz de quatro câmeras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabemos que a Nokia realizará um evento no Mobile World Congress em Barcelona no final de fevereiro e parece que pode haver uma atualização intermediária nesse evento.

Compartilhadas por Evan Blass no Twitter, as fotos revelam o design de um novo aparelho da Nokia, que Blass diz ter o codinome Capitão América. Provavelmente, devido ao conjunto de câmeras circulares na parte traseira e ao fato de ter sido esculpido em um bloco de Vibranium.

Ok, ele não é feito de Vibranium e não temos idéia do porquê da Nokia usar personagens da Marvel como codinomes - talvez esse seja um telefone muito bom…

Não ouvimos muito sobre os planos da Nokia, exceto que veremos um aparelho 5G acessível da empresa, apelidado de Nokia 8.2. Vazamentos anteriores também incluíram que um 5.2 pode estar na mistura.

O vazamento diz que este telefone virá com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas diz pouco mais. Vazamentos anteriores sugeriram uma tela de 6 polegadas com esse ponto de gota de água para a câmera frontal, enquanto a traseira recebe um scanner de impressões digitais e esse conjunto de câmeras.

Não há detalhes sobre o que são essas câmeras, mas suspeitamos que a Nokia esteja tentando trazer muitas opções de câmeras para o alcance médio com um sensor principal, zoom, ultra-amplo e talvez um sensor de profundidade para o quarto.

Na parte traseira do telefone, você verá o número do produto - TA-1234 - que já passou por vários organismos de certificação. Diz-se que ele está sentado na plataforma Qualcomm Snapdragon 665 e virá com o Android 10 pronto para uso.

Até agora, a Nokia fez um bom trabalho mantendo seus telefones em sigilo em comparação com alguém como a Samsung , que viu extensos vazamentos de seus próximos telefones. Saberemos mais sobre os planos da Nokia em 23 de fevereiro .