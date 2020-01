Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HMD Global anunciou os detalhes do seu evento de imprensa Mobile World Congress 2020 , onde detalhará os dispositivos mais recentes provenientes de sua marca de celular Nokia .

Ainda não sabemos ao certo o que aparecerá na entrevista coletiva, mas houve muita conversa recentemente sobre o Nokia 9.2 PureView - um sucessor do aparelho Nokia 9 de lente penta lançado no ano passado.

Pensa-se, no entanto, que o dispositivo pode nem aparecer até o final deste ano, em setembro. Portanto, o MWC pode ser reservado para alguns anúncios de telefone intermediários e / ou o primeiro celular com recurso Android.

De qualquer forma, descobriremos no evento HMD Global em Barcelona a partir das 16:30 CET (15:30 GMT) no domingo 23 de fevereiro.

Se este for o evento de lançamento do Nokia 9.2, esperamos que ele dê um passo adiante em suas proezas fotográficas. Há rumores de que vem com uma câmera frontal com tela insuficiente - o que significa que não haverá entalhes para atrapalhar a tela.

O Pocket-lint participará do Mobile World Congress em vigor, por isso trará a você todas as novidades e lançamentos de Barcelona à medida que eles acontecerem.

Você pode descobrir mais sobre o evento e os dispositivos esperados em nosso recurso de arredondamento aqui: Mobile World Congress 2020: O que esperar da maior feira móvel do mundo .