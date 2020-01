Nokia 9.2 pode vir com uma câmera frontal com tela insuficiente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a HMD Global - os guardiões da marca de telefones Nokia - pode estar procurando algo realmente de alta tecnologia para o seu próximo telefone principal, atualmente chamado de Nokia 9.2 PureView.

Uma fonte no Twitter sugeriu que a Nokia incluiria uma câmera com tela insuficiente no telefone, o que significa que não será necessário um entalhe ou qualquer outra coisa. Não é o primeiro fabricante a esconder a câmera selfie na tela - é um conceito que faz as rondas nos últimos meses.

A Oppo e a Xiaomi mostraram como isso pode aparecer em um dispositivo, eliminando a necessidade de qualquer coisa que rompa a superfície da tela.

Ainda estamos para ver a tecnologia em um produto final, no entanto, com algumas preocupações de que a área que cobre a câmera oculta parece diferente. Por fim, o sucesso se resumirá em se é perceptível quando não se usa a câmera e se a câmera produz bons resultados.

A grande maioria dos fabricantes parece estar adotando o furo em 2020. Essa abordagem foi popularizada pela Samsung em 2019 e parece oferecer uma solução mais aceitável do que ter um entalhe na tela.

Não há nada oficial vindo da Nokia no momento; ouvimos anteriormente que o futuro carro-chefe da Nokia não seria lançado até o final de 2020 (provavelmente em setembro), porque a empresa queria usar o Snapdragon 865 e precisava do tempo de desenvolvimento.

Como um todo, não houve um grande número de vazamentos em torno dos planos futuros da Nokia. Com o Mobile World Congress se aproximando - onde a Nokia normalmente lança em torno de quatro ou cinco dispositivos -, esperávamos ouvir algo da empresa.

Então leve isso com uma pitada de sal: gostaríamos de ver a Nokia adotando novas tecnologias, mas até ouvirmos mais, não podemos verificar essas informações.