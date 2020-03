Novo lançamento do telefone Nokia: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nokia não pôde apresentar seus novos telefones no Mobile World Congress, pois isso não aconteceu por causa de você sabe o que e, portanto, há um evento de substituição acontecendo em 19 de março.

Embora os jornalistas tenham sido originalmente convidados para um evento real em Londres para ver os telefones, agora ele passou a ser um evento exclusivamente on-line - veja abaixo para mais detalhes.

Não temos uma visão completa do que será lançado, mas sabemos que a Nokia usará o evento para lançar seu primeiro telefone 5G, que também aparece no adiado filme de James Bond, No Time To Die. O evento é intitulado "Revelando o novo capítulo para telefones Nokia", que faz alusão um pouco à próxima geração de dispositivos móveis, que é, obviamente, o 5G.

Reunimos todos os detalhes sobre o lançamento para você aqui, incluindo quando e onde está acontecendo, e como você pode assisti-lo.

O evento de lançamento acontecerá no dia 19 de março, às 16h GMT. Alguns horários locais são os seguintes:

Costa Leste dos EUA: 12h EDT

Costa Oeste dos EUA: 9h PDT

Reino Unido: 17:00 BST

Nova Deli, Índia: 21h30 IST

Pequim, China: 12h CST

Sydney, Austrália: 03:00 AEST

Não sabemos quanto tempo durará o evento, mas esse horário de início é oficial - os participantes físicos estão sendo solicitados a aparecer a partir das 16h.

A boa notícia é que a Nokia terá uma transmissão ao vivo no YouTube, onde você poderá assistir ao lançamento. Atualmente, o link vai para o vídeo de lançamento da Nokia em dezembro, mas isso será alterado.

Também está usando a hashtag #Nokiamobilelive para falar sobre o anúncio no Twitter, portanto, verifique essa hashtag por volta da hora da transmissão ao vivo para ver o que as pessoas estão dizendo e se mais algum detalhe foi divulgado.

Como mencionado, sabemos que um telefone 5G será revelado no lançamento. A Nokia é um parceiro de longo prazo da Qualcomm, por isso esperamos que ela use a plataforma Snapdragon 865 de última geração da Qualcomm .

No entanto, isso o tornaria um dispositivo principal e também houve conversas sobre um telefone 5G de gama média usando a plataforma Qualcomm Snapdragon 765.

Os rumores apontam para o Nokia 8.2 como sendo o nome do telefone 5G por um tempo - isso ou o Nokia 8.3.

Também esperamos lançar algo conhecido como Nokia 5.2 ou Nokia 5.3. Provavelmente, este não será o telefone 5G, mas é possível - embora os telefones 5.x tenham sido bastante orientados para o orçamento até agora.

É relatado que este telefone possui um sistema de quatro câmeras com uma lente principal de 16 megapixels, mais uma de 5 megapixels e duas câmeras de 8 megapixels. Teremos que esperar e ver o que realmente é lançado e quais funções eles oferecem.