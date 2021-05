Netflix testando o botão Play Something no celular, Android primeiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está testando seu botão Play Something no celular, com os usuários do Android configurados para obter o recurso primeiro.

O recurso Play Something foi lançado nas TVs em abril de 2021. É essencialmente uma função shuffle que permite que o algoritmo do Netflix escolha algo para você assistir com base no que você assistiu e gostou anteriormente.

Basicamente, elimina o dilema "o que devemos assistir", oferecendo uma nova série ou filme que você pode gostar, ou ocasionalmente, algo que você começou a assistir, mas não terminou. Se você não gostar do que o botão Play Something seleciona, você pode lançar os dados novamente e algo mais será sugerido.

O lançamento do recurso para dispositivos móveis está começando com telefones Android globalmente e, de acordo com o Engadget , se você fizer parte do teste, verá o botão aparecer no aplicativo Netflix. Estará disponível nos perfis adulto e infantil.

Demos uma olhada em nossos dispositivos no Pocket-lint, mas ainda não temos o botão. Vale a pena ter certeza de que seu aplicativo Netflix está atualizado em seu dispositivo Android, embora, como você nunca sabe, você possa ser um dos escolhidos.

Qualquer coisa que torne mais fácil escolher algo no enorme catálogo de programas e filmes para assistir é um bônus aos nossos olhos. Se você ainda não tem o botão e precisa de uma ajudinha, pode ler nosso melhor recurso de programas da Netflix, que fornece um resumo dos programas favoritos do Pocket-lint no serviço de streaming.

Escrito por Britta O'Boyle.