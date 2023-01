Lenovo ThinkPhone da Motorola traz conveniência comercial em um telefone de bandeira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Assim como os vazamentos previstos antes do lançamento oficial, a Lenovo lançou um novo smartphone no CES, alavancando a marca histórica 'Think' 30 anos após o ThinkPad original. O resultado: o ThinkPhone da Motorola.

Falando em traços largos, o ThinkPhone é um telefone de bandeira bastante padrão com software e melhorias de design criadas para aproveitar ao máximo as situações empresariais e os locais de trabalho.

A Lenovo o descreve como "o melhor companheiro de um ThinkPad" e apresenta um design parecido com fibra de carbono que lembra muito o ThinkPad X1 Carbono, e é construído para durar também.

O telefone não é apenas IP68 classificado contra água e poeira, mas também é certificado MIL-STD 810H, portanto você sabe que ele vai sobreviver, quer você o deixe cair no chão ou o deixe cair na água.

A durabilidade vem graças à fibra aramida utilizada na construção do painel traseiro, combinada com uma estrutura de alumínio e uma superfície frontal Gorilla Glass Victus.

Também possui uma chave vermelha personalizável (que é o botão vermelho na lateral), que você pode usar para entrar rapidamente em aplicativos comerciais que você usa o tempo todo ou conectar com seu PC para ter acesso a algumas das funcionalidades do dispositivo cruzado.

Essas funções incluem a conexão instantânea que permite descobrir rapidamente um PC próximo e conectar-se a ele ou à área de transferência unificada e notificações que permitem copiar e colar facilmente entre dispositivos ou visualizar as notificações telefônicas na tela de seu laptop, respectivamente.

Você também pode usar um recurso de soltar arquivos para arrastar e soltar arquivos diretamente do ThinkPhone para seu PC, ou usar seu telefone como uma webcam durante chamadas de vídeo em aplicativos como Equipes.

De fato, o telefone é pré-carregado com o Microsoft 365, Outlook e Equipes, e o botão vermelho pode ser usado para conectar e usar instantaneamente o recurso Walkie Talkie nas Equipes para respostas imediatas aos colegas que trabalham remotamente.

Quanto às especificações básicas, você tem tudo o que precisa. O telefone é alimentado pelo processador Snapdragon 8+ Gen 1, possui 8GB ou 12GB de RAM e 128GB, 256GB ou 512GB de armazenamento.

Você obtém HDR10+ e suporte para Amazon e YouTube HDR a partir da tela AMOLED de 6,6 polegadas na frente, assim como taxas de atualização de até 144Hz e uma resolução de 1080 x 2400.

Há uma bateria de 5000mAh, carregamento com fio de 68W TurboPower,carregamento sem fiode 15W e alto-falantes duplos, além de um sistema de câmera dupla composto de uma câmera principal de 50 megapixels e de 13 megapixels ultrawide.

O telefone vai à venda em várias regiões do mundo em algum momento nos próximos meses. Ele estará disponível nos EUA, Europa, América Latina, Oriente Médio, Austrália e alguns países asiáticos.

Escrito por Cam Bunton.