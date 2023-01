Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Poucas marcas de notebooks são tão imediatamente reconhecíveis quanto os notebooks ThinkPad da Lenovo. Mesmo que eles sejam geralmente vistos nas empresas como máquinas de trabalho/empresa ao invés de serem escolhidos por consumidores individuais, é uma marca que já viveu mais do que muitas outras.

Agora, a Motorola, de propriedade da Lenovo, está prestes a lançar um telefone para trabalhar ao lado dela. Ele é chamado ThinkPhone e seu estilo e design são claramente destinados a se encaixar perfeitamente com o visual das modernas máquinas ThinkPad.

A Motorola ainda não mostrou tudo, mas temos um vislumbre suficiente para ver que - assim como aquele efeito de fibra de carbono ThinkPad-esquecivel na parte de trás - há um botão vermelho na lateral, espelhando o TrackPoint que tem estado nas máquinas ThinkPad por anos.

Exatamente para que serve este botão vermelho, não sabemos. Vazamentos anteriores mostram o botão de volume e o botão de alimentação no lado oposto como normal, portanto sabemos que não é para nenhuma dessas funções.

Pode ser uma tecla de atalho dedicada, semelhante ao que vimos do BlackBerry no passado, que é usada para lançar funções específicas dentro da interface do usuário.

Quanto às especificações, é afirmado que veremos a potência do carro-chefe de 2022 dentro do telefone. Isso significa a plataforma Snapdragon 8+ Gen 1, não a mais nova Snapdragon 8 Gen 1. Caso contrário, não se sabe muito mais sobre o mistério da Moto.

O ThinkPhone da Motorola será lançado junto com vários outros dispositivos da Lenovo no CES 2023, portanto, fique atento e lhe traremos todos os demais detalhes quando forem anunciados.

Escrito por Cam Bunton.