Próxima geração da Motorola Defy para suportar comunicações via satélite graças à Bullitt Satellite Connect

(Pocket-lint) - A próxima versão do robusto smartphone Motorola Defy oferecerá comunicações via satélite - não apenas para emergências, mas para manter o proprietário conectado quando fora das redes normais de operadoras.

A conectividade vem graças ao Grupo Bullitt do Reino Unido, que desenvolve os dispositivos robustos sob a marca Motorola.

A solução da Bullitt para a conectividade via satélite foi projetada para preencher a lacuna experimentada por um grande número de usuários de smartphones - especialmente aqueles que viajam além dos limites da cidade.

A Bullitt Satellite Connect fornece um sistema de mensagens que oferecerá mensagens de texto via satélite, tendo primeiro tentado se conectar via Wi-Fi regular ou redes celulares - antes de passar para NTNs (redes não-terrestres).

A conectividade será fornecida pela Immarsat e outras redes via satélite, e funcionará com base em assinatura, a partir de apenas US$ 4,99 por mês. Qualquer pessoa poderá receber estas mensagens como um SMS padrão, ou através do aplicativo Bullitt Satellite Messenger no Android ou iPhone.

Quanto ao dispositivo em si, a Bullitt recorreu ao MediaTek para fornecer o hardware, mas os detalhes completos do novo Motorola Defy ainda não foram revelados.

Como em outras soluções de comunicação via satélite, será necessária uma visão clara do céu para que o sistema funcione, mas com tanto dos EUA além do alcance da conectividade terrestre, em muitas situações, uma visão clara do céu não será um problema.

Ao mesmo tempo em que oferece mensagens, o serviço também oferecerá rastreamento de localização e o tipo de assistência SOS que já vimos em outros lugares - mais notadamente da Apple.

Quanto ao resto do dispositivo, parece que estaremos esperando um pouco mais para que o dispositivo completo seja revelado.

Escrito por Chris Hall.