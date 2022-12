As pontuações do Geekbench Moto X40 vazaram antes de sua revelação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Motorola Moto X40 deve ser anunciado na próxima semana, mas seu Snapdragon 8 Gen 2 e 12GB de RAM já foram comparados antes do tempo.

Com a Motorola esperando compartilhar os detalhes da Moto X40 em 15 de dezembro, não teremos que esperar muito mais antes que tudo seja oficial. Mas parece que o telefone está sendo posto a passos largos por alguém em algum lugar, com o dispositivo aparecendo em um resultado de benchmark do Geekbench online.

O resultado do benchmark vê o Moto X40 com pontuação 1471 no teste single-core e 4683 no teste multi-core. O resultado confirma que o dispositivo está usando o chip mais recente e melhor da Qualcomm, emparelhado com 12GB de RAM. O dispositivo também está rodando o Android 13.

A Motorola já confirmou que o Moto X40 será à prova d'água e terá uma classificação IP68, enquanto que os 12GB de RAM devem usar chips de memória LPDDR5X. Além disso, espera-se que uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera de telefoto de 12 megapixels e uma câmera ultrawide de 50 megapixels complementem as especificações principais.

O executivo da Lenovo Chen Jin afirmou anteriormente que o dispositivo será o SUV dos telefones, sugerindo que ele será robusto, mas também capaz - precisaremos esperar apenas alguns dias para descobrir se tudo isso se concretizará.

Escrito por Oliver Haslam.