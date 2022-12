O Edge 30 Fusion da Motorola recebe um lançamento nos EUA com a melhor cor até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola anunciou que o Edge 30 Fusion está recebendo um lançamento nos Estados Unidos no que só pode ser descrito como a melhor cor de telefone de todos os tempos.

O Edge 30 Fusion da Motorola já estava disponível em algumas partes do mundo, mas a empresa agora diz que está conseguindo um lançamento nos Estados Unidos. No interior é o mesmo telefone, mas no exterior, a empresa está alavancando uma parceria com a Pantone para colocá-lo no Viva Magenta - a Cor Pantone do Ano.

Sim, isso é uma coisa.

Assim como o modelo que já é vendido em países europeus e latino-americanos, o americano Motorola Edge 30 Fision virá com um display de 6,55 polegadas capaz de uma taxa de atualização de 144Hz. Um chip Snapdragon 888+ 5G lidará com muita jogada, enquanto um sistema de câmera de 50 megapixels, com estabilização de imagem ótica, deverá proporcionar algumas fotos saborosas.

Melhores ofertas telefônicas Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e muito mais Por Chris Hall · 25 Novembro 2022 · As vendas da Black Friday sempre oferecem alguns grandes descontos em várias marcas de ponta como Apple e Samsung.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Em termos de disponibilidade, o telefone estará disponível a partir de 12 de dezembro como um dispositivo desbloqueado que pode ser usado nas redes AT&T e T-Mobile. Ele será vendido por $799,99 nesta cor especial, mas aqueles que querem o menos impressionante Neptune Blue pagam apenas $699,99.

Mas talvez valha a pena escolher a cor especial - aqueles que o fizerem receberão um par de fones de ouvido MOTO BUDS 600 ANC na caixa em seu próprio acabamento PANTONE 19-2118 Winetasting. Se a cor roxa for sua cor, você provavelmente já decidiu qual escolher!

Escrito por Oliver Haslam.