A Motorola confirmou que o seu telefone Moto X40 chegará em Dezembro, ao mesmo tempo que deixa o gato sair do saco com duas importantes especificações.

Ao escrever na rede social chinesa Weibo, o executivo da Lenovo Chen Jin confirmou que a Motorola anunciará o X40 em Dezembro. Por contexto, a Motorola é agora propriedade da fabricante de PCs Lenovo, mas continua a operar com o seu nome actual.

Para além da janela de lançamento, o executivo também nos deu mais algumas informações sobre o que o novo telefone terá para oferecer. De acordo com Chen Jin, o Motorola Moto X40 será classificado como IP68, o que significa que será capaz de resistir a todas as provas e tribulações com que um smartphone moderno tem de se confrontar. Para esse efeito, uma tradução do post de Weibo diz que "esta moto X40 suporta IP68 à prova de água". Gostaríamos de lhe chamar um SUV no telemóvel, que pode satisfazer as necessidades da cidade e das montanhas e rios. Em Dezembro, prepara-te para partir"!

Isso soa definitivamente impressionante. Outras especificações anteriormente confirmadas por Chen Jin incluem a presença de um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, bem como LPDDR5X RAM.

Foi-nos também dito anteriormente para esperar que a Moto X40 embalasse uma câmara principal de 50 megapixels ao lado de um telefoto de 12 megapixels. Uma outra câmara de 50 megapixels também dará disparos ultra largos.

Com a revelação oficial da Moto X40 agora a ter lugar no próximo mês, sabemos que não temos muito tempo para esperar que esta coisa seja mostrada em carne e osso. Depois descobriremos como esta coisa é realmente parecida com um SUV.