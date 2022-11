Um telefone misterioso da Motorola acabou de vazar, mas o que é isso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fãs da Motorola podem ter um novo telefone para ter cuidado em 2023, codinome Penang5G - e nós vazamos renders para ver, também.

O telefone Motorola não anunciado parece ter o nome do estado de Penang na Malásia, embora possamos esperar que receba um nome diferente uma vez que se torne tudo oficial. Muito pouco se sabe sobre o dispositivo em si, mas o leaker Evan Blass diz que ele será enviado com apenas 4GB de RAM e será oferecido com opções de armazenamento interno de 64GB e 128GB.

Isso por si só sugere que este será um telefone mais voltado para o mercado de orçamento do que para tentar competir com as muitas bandeiras de empresas como a Samsung, Google e Apple.

O leaker também compartilhou uma imagem do telefone, tanto com a frente quanto com as costas descobertas. Parece que há apenas duas câmeras atrás, o que sugere que não veremos nada demais no departamento de fotografia - outro acena para um possível alvo do mercado orçamentário.

Conhecemos mais alguns pedaços e bobs - começando pelo fato de que o dispositivo embarcará na América do Norte nos três maiores transportadores dos EUA, bem como nos menos conhecidos Cricket, Dish e Tracfone.

Blass também observa que há modelos com nomes de código Penang4G e Penang+ também sendo trabalhados, embora isso não signifique necessariamente que os três farão parte da mesma família quando forem à venda.

Escrito por Oliver Haslam.