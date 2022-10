Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo Moto X40 da Motorola apareceu em um banco de dados regulatório online, dando-nos nossa primeira visão real do que esperar quando for anunciado.

Esse banco de dados online é o TENAA chinês, a versão do país do FCC e é conhecido por compartilhar antecipadamente os detalhes de produtos não anunciados. Agora é de novo a mesma coisa, com a Motorola Moto X40 sendo desativada.

De acordo com essa listagem de TENAA, podemos esperar que a Moto X40 venha com um visor OLED curvo e um arranjo de câmera com furos. Os rumores já dizem que essa tela é um caso Full HD+ com suporte para uma taxa de atualização de 165Hz, mas talvez precisemos esperar pela confirmação disso.

Um leitor de impressões digitais parece estar embutido no botão de alimentação no lado direito do visor, com os botões de volume também encontrados nesse mesmo lado.

Também havia rumores de que o novo telefone vinha com um Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dentro, com Chen Jin, o Gerente Geral da Lenovo Group da Lenovo China Mobile, agora confirmando o mesmo através de um posto Weibo sobre o assunto. Eles também acrescentaram que o LPDDR5X RAM será usado para garantir que o chip não ficará esperando os dados para mastigar.

Quanto a quando o Moto X40 estará à venda, ainda estamos um pouco no escuro lá. Mas se o chefe móvel da Lenovo está falando sobre suas especificações, é pouco provável que esteja muito distante no futuro. O moinho de rumores também tem um lançamento internacional nos cartões, embora talvez com um nome diferente.

Escrito por Oliver Haslam.