Moto Razr 2022 é lançada internacionalmente, com uma etiqueta de preço muito mais aceitável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendo revelado o telefone na China durante o verão, a Motorola lançou agora o mais recente Moto Razr nos mercados ocidentais, com uma etiqueta de preço que é muito menos atraente do que o anterior Razr 5G.

O Moto Razr 2022 vem com especificações modernas, e estará disponível para compra no Reino Unido por £949, tornando-a uma oferta muito mais competitiva e que procurará se confrontar com o Galaxy Z Flip 4 da Samsung.

A concorrência é muito necessária, pois - fora da China - a Samsung tem muito poucos concorrentes genuínos no mercado de telefones dobráveis.

A leitura da folha de especificações revela um telefone com grandes ambições e um que - no papel - marca todas as caixas certas. Ele é alimentado pelo último Snapdragon 8+ Gen 1 e tem um grande visor OLED flexível de 6,7 polegadas que atinge taxas de atualização de até 144hz e tem certificação HDR10+.

O que isso significa é que é brilhante, vibrante, tem excelentes níveis de contraste e tem animações e movimentos fluidos.

O visor dobra no típico estilo Moto-estilo, o que significa que ele se curva dentro do corpo do telefone, de modo que não tem aquele vinco único e proeminente como você encontra nos dispositivos Galaxy. A dobradiça também foi redesenhada para que possa se manter estável em diferentes ângulos.

Ela apresenta um sistema de câmera dupla que a Motorola ousadamente afirma ter a "câmera mais avançada já colocada em um telefone giratório". Isto é em referência à câmera principal de 50 megapixels, que se enche de pixels para criar pixels maiores, e oferece forte autofoco em qualquer condição, além de ter OIS para evitar tremores e borrão. É unido por um sensor ultrawide de 13 megapixels com capacidade macro.

Graças ao avançado poder de processamento do chipset Snapdragon, o telefone também pode gravar até 8K de vídeo, ou gravar em HDR10+. Além disso, com aquela grande tela de 'Visão Rápida' na tampa frontal, você pode usar essas câmeras principais para selar e registrar também.

Outras especificações incluem 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e uma bateria de 3.500mAh com suporte para carregamento rápido de 30W. Também possui um sistema de alto-falantes estéreo, com Dolby Atmos trabalhando nos bastidores para oferecer uma experiência de áudio mais imersiva quer você esteja usando fones de ouvido ou alto-falantes de disparo frontais.

O Razr 2022 estará disponível num futuro próximo, com um preço de 949 libras estereofônicas. No Reino Unido, pelo menos, você poderá comprá-lo da Amazon e de John Lewis.

Escrito por Cam Bunton.