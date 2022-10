Dois modelos Razr da Motorola serão lançados em 2023, diz o leaker

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola ainda não conseguiu liberar sua atualização Razr para 2022 fora da China, mas um leaker diz que mais dois chegarão no próximo ano.

O Razr 2022 da Motorola foi colocado à venda na China em agosto, mas ainda não foi lançado internacionalmente. Mas já parece que a Motorola está apostando em 2023 com o leaker Evan Blass dizendo que há até dois novos dispositivos em funcionamento. Ele acredita que o par, de nome de código Juno e Venus, é totalmente diferente daquele que esperamos que chegue antes do final do ano - aquele que tem o nome de código Maven.

Haverá dois RAZRs no próximo ano: um com o codinome Juno, e o outro Vênus. (A que está prestes a ser lançada, a.k.a. razr 22, é Maven) - Evan Blass (@evleaks) 19 de outubro de 2022

Infelizmente, Blass não compartilhou mais detalhes sobre o que são ou o que serão esses dois dispositivos desconhecidos, mas parece provável que pelo menos um será uma concha semelhante aos dispositivos Razr a que estamos acostumados. Quanto ao outro, é possível que a Motorola tenha uma tela grande dobrável na obra. A empresa recentemente exibiu um telefone dobrável, mas pensa-se que tenha um codinome totalmente diferente - Felix, para aqueles que se perguntam.

Quanto ao modelo que está mais próximo de ser lançado, ainda não temos informações firmes sobre esse modelo Razr 2022, pelo menos em termos de preço ou data de lançamento. No entanto, sabemos o que está dentro, com um chip Snapdragon 8+ Gen 1 casado com 8GB ou 12GB de RAM, dependendo de qual deles você escolher. Uma câmera primária de 50 megapixels também está ao redor da parte de trás.

Escrito por Oliver Haslam.