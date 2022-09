Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola lançou seus mais recentes aparelhos no mercado europeu, oferecendo novos modelos em sua série Edge 30. Existem três modelos no total, cada um com seu próprio conjunto de características e ponto de preço, mas muito parte da mesma família.

É o telefone principal da série que provavelmente chamará mais a atenção: o Moto Edge 30 Ultra. Em essência, se você puder escolher uma especificação de carro-chefe fora do ar, você a encontrará no Edge 30 Ultra.

O dispositivo apresenta uma construção fina e um vidro curvo na frente e atrás, projetado para dar a este telefone uma sensação confortável na mão.

O grande ponto de conversa, no entanto, é a câmera. É um dos primeiros telefones no mercado a ser enviado com um enorme sensor de 200 megapixels. A 1/1,22" é um sensor bem grande também, projetado para capturar muita luz e detalhes.

É unido por uma câmera ultra larga de 50 megapixels - que também funciona como um sensor macro - e uma lente de 12 megapixels retrato/telefoto 2x zoom. Com abertura f/1.6, ela foi projetada para dar a você muitas borradas de fundo atraentes (ou bokeh) quando você fotografa retratos.

Outras especificações incluem o processador Snapdragon 8+ gen 1, com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento e uma bateria de 4610mAh.

Como um punhado de outros fabricantes, a Moto fez um grande negócio sobre suas velocidades de carregamento TurboPower. E este telefone realmente carrega rapidamente.

Com seu carregador de 125W - que vem na caixa - você pode obter uma carga completa em cerca de 20 minutos. Moto diz que você pode ter um dia inteiro de energia em cerca de 7 minutos conectado à tomada. É realmente rápido.

Ele é unido pelo suporte para carregamento sem fio de 50W, o que requer um carregador sem fio proprietário adicional para tirar o máximo proveito dele.

Quanto ao visor, é um grande painel P-OLED de 6,67 polegadas com resolução FullHD+, 10 bit/1 bilhão de cores de profundidade e até 144Hz de taxa de atualização. Combinado com os alto-falantes estéreo Dolby Atmos, isto deve proporcionar uma experiência multimídia realmente boa.

O Edge 30 Ultra não está sozinho, mas é unido pelo Edge 30 Fusion (acima) e o Edge 30 Neo.

O Fusion se inspira muito no Ultra, oferecendo um design muito semelhante, mas em um pacote menor/mais fino.

As especificações também são ligeiramente diferentes. Ao invés do Snapdragon 8+ Gen 1, ele é alimentado pelo Snapdragon 888+ 5G, mas ainda possui os mesmos 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Também tem uma bateria menor de 4400mAh equipada com TurboCharger de 68W.

Embora o display seja menor, ele apresenta muitos dos mesmos benefícios do Ultra, com taxas de atualização de 144Hz, suporte a 1 bilhão de cores e capacidades HDR10+.

Seu sistema de câmera é liderado por uma câmera primária de 50 megapixels com foco automático de detecção de todas as fases do pixel para um foco rápido e preciso. A isso se une uma lente ultrawide de 13 megapixels e uma câmera frontal de 32MP.

Finalmente, a Edge 30 Neo. Este é o bebê do bando, com um design menor e ainda mais confortável e uma tela de 6,28 polegadas.

Mais uma vez, é P-OLED, mas com taxas de atualização de 120Hz, embora ainda possua um suporte de 1 bilhão de cores e é ladeada por alto-falantes estéreo Dolby Atmos-powered.

A Motorola fez uma parceria com a Pantone para escolher cores específicas para o Neo, incluindo a "cor do ano" deste ano: Muito Peri (uma tonalidade de roxo).

Este telefone - como o Fusion - também usa carga rápida de 68W para recarregar sua bateria de 4020mAh, mas é alimentado pelo processador Snapdragon 695.

Todos os três telefones vêm carregados com o novo software Moto, e vêm com ícones de aplicativos recentemente redesenhados, uma fonte personalizada Motorola chamada Rookery e widgets redesenhados.

Quanto ao preço, o Edge 30 Ultra será enviado por 899 euros na Europa (£749 no Reino Unido) e estará disponível em preto ou branco.

O Edge 30 Fusion estará disponível por 599 euros na Europa (£499 no Reino Unido) e virá em Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold, Neptune Blue - Vegan Leather.

O Neo é o mais barato do grupo, e será vendido por 369 euros na Europa (349 libras esterlinas no Reino Unido).

Escrito por Cam Bunton.