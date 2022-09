Anúncio vazado Moto Edge 30 Ultra social revela todas as características chave

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vídeo de renderização polido foi divulgado mostrando todas as principais características que podemos esperar ver no próximo carro-chefe do telefone Motorola que deverá ser lançado nos mercados ocidentais em breve.

O vídeo, que parece ser um anúncio oficial ou teaser para o telefone projetado para as mídias sociais, essencialmente repete todas as características que já conhecíamos, desde o lançamento do telefone como o Moto X30 Pro na China no mês passado.

-

Ele mostra um dispositivo com vidro curvo em ambos os lados, com molduras de metal skinny e um display que ocupa praticamente todo o espaço disponível na frente do telefone (menos o pequeno recorte para a câmera).

Como tínhamos ouvido durante meses antes do lançamento na China, o sistema de câmera é liderado por um grande sensor de 200 megapixels desenvolvido pela Samsung, projetado para tirar boas fotos em quaisquer condições de luz.

Como muitos telefones de bandeira recentes, ele é alimentado pelo processador Snapdragon 8+ Gen 1 e apresenta carga TurboPower super rápida de 125W que pode entregar carga suficiente para um dia inteiro em apenas sete minutos.

Você pode ver o vídeo embutido abaixo em um tweet do leaker freqüente, Evan Blass no Twitter.

Com tudo isso, mais a tela de 1 bilhão de cores na frente e o som aprimorado Dolby Atmos, o Edge 30 Ultra está se formando para ser um dispositivo impressionante. No entanto, ainda não se sabe se tudo isso é uma grande experiência.

Escrito por Cam Bunton.