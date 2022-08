Os rebocos vazados mostram o Motorola Edge 2022 em detalhe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola pode ter abandonado seu evento de lançamento esta semana, mas ainda estamos aprendendo mais sobre seus próximos dispositivos.

Os revestimentos vazados fornecidos pela OnLeaks e Pricebaba nos dão uma visão detalhada do Edge 2022 não anunciado, previsto para ser lançado após os modelos Razr 2022 e Frontier.

Como este telefone ainda não foi anunciado, seu nome pode acabar mudando, mas seu nome de código de um roteiro previamente vazado é o Dubai+.

O telefone possui uma câmera de furo central e parece ter um leitor de impressões digitais no visor.

É um design fino, com um pouco de lance de câmera e bordas curvas no painel traseiro.

Há três câmeras na parte traseira, juntamente com um flash LED e um texto que diz "50MP OIS Quad Pixel" - o que nos dá uma boa idéia do que esperar do atirador principal.

Não há tomada de fone de ouvido de 3,5mm neste modelo, apenas USB-C, uma bandeja SIM, controle de volume e um botão de alimentação.

Os rumores sugerem que terá um display P-OLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 144Hz.

As câmeras auxiliares podem ser ultra-largas de 13MP, juntamente com um sensor de profundidade de 2MP. Na frente, estamos esperando um captador de imagens de 32MP.

Espera-se que ele funcione em um chip MediaTek não anunciado e venha com 6GB ou 8GB de RAM com 128GB ou 256GB de armazenamento.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 20 Junho 2022 Quais são os melhores smartphones disponíveis em 2022? Testamos as últimas opções do Google, Apple, Samsung, Oppo e muito mais para descobrir.

Os rumores apontam para uma data de lançamento do terceiro trimestre de 2022.

Escrito por Luke Baker.