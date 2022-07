Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola deverá lançar dois novos telefones em um evento de lançamento na próxima semana, com o novo Razr 2022 e o Edge 30 Ultra (ou X30 Pro) sendo lançado ao mesmo tempo.

Embora muitos dos detalhes já tenham sido rumores e vazados por alguns meses, agora ambos também apareceram no site chinês de certificação, TENAA.

Para quem não sabe, o site de certificação é geralmente um recurso muito bom para os próximos lançamentos telefônicos, pois são telefones que devem ser certificados e vendidos na China continental, semelhante ao FCC nos EUA.

Isso também significa que estamos nos afastando das especificações que são meramente rumores, e mais em direção a uma idéia concreta do que esperar.

Embora algumas especificações sejam vagas, isso nos dá uma boa indicação sobre o que esperar dos dois novos modelos de telefones quando forem revelados no evento de lançamento em 2 de agosto.

Por exemplo, a lista revela que o Moto Razr 2022 terá um display OLED interno de 6,67 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080. Da mesma forma, a exibição externa da capa é listada como 2,65 polegadas e resolução de 800 x 573.

Isto virtualmente confirma que o Razr terá uma tela maior que sua antecessora, elevando-a ao tamanho de uma tela padrão de smartphone.

Curiosamente, a capacidade da bateria é listada como duas capacidades separadas: 660mAh e 2660mAh. Não temos certeza do que isto significa, mas poderia fazer sentido que haja uma célula de bateria menor na tampa - e outra maior no corpo principal - combinadas para criar uma bateria de 3320mAh, tornando-a consideravelmente mais espaçosa do que a Razr 5G.

A lista também revela suas dimensões como 166,99 × 79,79 × 7,62 mm, o que significa que ela é ligeiramente mais curta, mais fina e um pouco mais larga quando desdobrada do que a Razr 5G.

Como mencionado, o Razr 2022 não é o único telefone a pousar em TENAA, ele foi unido pelo navio- bandeira X30 Pro (provavelmente chamado Edge 30 Ultra globalmente).

Esta lista revela um telefone que também tem um visor OLED de 6,67 polegadas fullHD+ e uma bateria de 4450mAh com 8GB, 12GB ou 16GB de RAM e opções de armazenamento de até 512GB.

Os detalhes da câmera são vagos e listados como "maior que 8-megapixel" como o Razr, o que poderia ser algo como uma enorme subestimação dado que se espera que este telefone apresente o sensor mega 200-megapixel da Samsung.

Com todas estas peças reunidas, estamos obtendo uma imagem bastante clara do que estes dois telefones oferecerão quando forem lançados. Felizmente, não há muito tempo para esperar e ver quanto disto é preciso.

Escrito por Cam Bunton.