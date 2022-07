Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tanto a Motorola quanto a Samsung estão se preparando para lançar seus telefones dobráveis da próxima geração. Enquanto a Samsung desfruta do domínio do mercado, a Motorola está procurando impulsionar o amor retrô por sua marca Razr, com um novo modelo nessa família.

Parece que a Motorola estará revelando seu dispositivo antes da Samsung, com a confirmação de um evento na China em 2 de agosto. Esta é a semana antes da Samsung revelar o Z Flip 4 no Galaxy Unpacked no dia 10 de agosto.

Confirmado via Weibo, o post da Motorola parece mostrar a esquina de um dispositivo que corresponde a vazamentos anteriores que vimos para o novo Moto Razr, enquanto é acompanhado por um segundo dispositivo - o chamado Motorola Frontier.

Esse segundo dispositivo deve ser lançado como o Moto Edge 30 Ultra globalmente, mas recebe a marca Moto X30 Pro na China.

O Moto Razr está pingando com nostalgia como um dos mais memoráveis telefones de celular do passado. A Motorola tem tentado reavivar isso como um telefone dobrável, mas fez algumas escolhas incomuns com suas primeiras tentativas.

Espera-se que o design evolua para remover o queixo - embora isso fizesse parte do design original - por isso é provável que se pareça mais com a série Z Flip da Samsung. Diz-se que a tela tem 6,7 polegadas, com uma tela de 3 polegadas na parte externa do aparelho.

Também estamos esperando especificações do carro-chefe, com boatos de Snapdragon 8+ Gen 1, com um par de câmeras, com frente para um sensor principal de 50 megapixels.

A Fronteira tem sido notícia há algum tempo e espera-se que seja um novo telefone de bandeira da Motorola. É provável que seja lançado sob o nome Moto Edge 30 Ultra fora da China e espera-se que seja embalado em hardware Snapdragon 8+ Gen 1.

Mas a maior parte da atenção está na câmera de 200 megapixels, com um sensor Samsung Isocell HP1. Embora isso seja motivo de grandes manchetes, os megapixels nem sempre são motivo de grandes fotos, por isso a Motorola terá muito a provar contra o Xiaomi 12S Ultra usando o sensor de 1 polegada Sony IMX989.

As outras especificações que este telefone oferece se alinham com uma posição de bandeira, por isso há muito o que se preocupar.

Embora este lançamento esteja previsto para a China, esperamos que a Motorola acompanhe um evento para o resto do mundo em breve.

Escrito por Chris Hall.