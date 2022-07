Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo telefone principal da Motorola está se formando para ser um dispositivo impressionante se os rumores em torno dele forem algo próximo à precisão. Os vazamentos retratam uma imagem de um dispositivo com uma folha de especificações que se baba.

As últimas informações sobre o próximo telefone sugerem que o Edge 30 Ultra não só apresentará o mais recente processador Snapdragon 8+ Gen 1 da Qualcomm, mas também 12GB de RAM e uma bateria de 4500mAh com carga com fio de 125W realmente rápida.

Parte disto já foi dito antes, mas a novidade é que a tela na frente pode atingir taxas máximas de atualização de até 144Hz, e isto no painel usual de 6,67 polegadas.

Também já foi afirmado antes que este será o primeiro telefone a chegar ao mercado com um dos sensores de 200 megapixels da Samsung, o que sugere que este poderia ser o dispositivo também chamado de "Frontier". Se assim for, pode ser que já conheçamos várias destas especificações.

Como foi revelado recentemente, no entanto, parece que o Moto Edge 30 Ultra não estará sozinho ao apresentar aquela câmera de 200 megapixels. Rumores especulam que um Xiaomi 12T Pro terá o mesmo sensor de câmera principal.

Espera-se que a Moto 'Frontier' ou Edge 30 Ultra seja lançada em algum momento deste mês, portanto é improvável que tenhamos que esperar tanto tempo para que a imagem neste dispositivo se torne clara.

Escrito por Cam Bunton.