Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um relatório detalhando os planos esperados da Motorola para o restante de 2022 e rumo a 2023 foi divulgado.

As informações são fornecidas por cortesia do confiável leaker, Evan Blass, com mais de 91mobiles.

O relatório pula sobre lançamentos iminentes como o Razr 3 e o Frontier, em vez disso, olhando para mais longe.

É claro que, quando se olha para tão longe, pode haver grandes mudanças no ínterim, portanto, considere as previsões posteriores com um grão de sal.

Ainda assim, é um olhar interessante sobre o que esperar da marca, então vamos mergulhar no roteiro.

O primeiro telefone tem o codinome Devon e espera-se que seja lançado logo após a Moto G32.

Será um modelo Snapdragon de 680 com um display de 6,49 polegadas e 4 ou 6GB de RAM.

Em seguida, teremos um dispositivo com o codinome Tundra, que será um modelo com a marca Edge voltado para o mercado chinês.

A Tundra terá uma tela de 6,55 polegadas 144Hz emparelhada com um Snapdragon 888+ SOC. É esperado em algum momento no terceiro trimestre de 2022.

A Tundra será seguida por dois modelos com motor Mediatek, um de nível básico e um de nível médio superior, chamados Maui e Victoria.

Maui terá um processador Helio G37 e Victoria terá um processador sem aviso prévio, o MT6879. Estes, também, serão lançados no terceiro trimestre de 2022.

O último até 2022 é uma variante 5G do Devon, será semelhante ao seu predecessor, mas com um chip Mediatek, ao invés do Snapdragon 680. A câmera principal deve ver uma atualização, para 64MP, também.

Quando 2023 rodar, a Motorola tem alguns dispositivos de nível de carro-chefe planejados. Espera-se que o Bronco e o Canyon estejam na vanguarda da linha Edge 2023 da Motorola, com o Snapdragon 8+ Gen 1 dentro do primeiro e o Snapdragon 8 Gen 2 alimentando o segundo.

Espera-se uma alta taxa de atualização e até 12GB de RAM, juntamente com os atiradores principais de 50MP em ambos os dispositivos.

Há também o telefone rolante vertical, com o nome de código Felix e um acompanhamento do Razr 3 não liberado, chamado Juno. Estes são esperados em 2023, no entanto, exatamente quando eles podem aparecer ainda não é conhecido.

Escrito por Luke Baker.