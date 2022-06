Os rumores da Motorola Razr 3 e tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Motorola optou por não atualizar seu telefone dobrável Razr em 2021, em vez disso, esperando até 2022 para nos trazer uma atualização drástica. Isto significa que já faz muito tempo que não vemos uma entrada na linha Razr e, compreensivelmente, os fãs de Moto estão ansiosos para ver o que está previsto com a última versão.

Isto é tudo o que ouvimos sobre a Razr 3 da Motorola, incluindo quando ela poderá ser lançada, o que ela poderá oferecer e como ela poderá melhorar no modelo 2020.

Julho/Agosto de 2022 na China

Lançamento europeu e global logo após

€1,149 / £1,149

A Razr 3 deverá ser lançada primeiro na China, com outros mercados logo em seguida. Estamos esperando um lançamento chinês para os meses de julho ou agosto de 2022.

O último telefone Razr foi lançado em setembro de 2022, enquanto o primeiro foi lançado em novembro de 2019. Pode ser possível que vejamos uma data de lançamento global em setembro também para o Razr 3.

Diz-se que o Razr 3 tem um MSRP europeu de 1.149 euros - isto é significativamente mais barato do que o Razr 5G, que foi lançado a 1.399 euros. No Reino Unido, a Razr 5G também tinha um MSRP de £1.399, então podemos esperar uma taxa de câmbio de 1:1 também aqui, colocando o preço do Reino Unido em £1.149.

Sem queixo

Sensor de impressão digital do botão de alimentação

Disponível inicialmente apenas em Quartzo Preto

O projeto mudou significativamente desde a última geração. Desviando-se do visual retrô clássico e tornando-se mais parecido com o popular Samsung Galaxy Z Flip 3.

O queixo distinto foi removido, permitindo que o visor interno se estendesse a todo o comprimento do dispositivo.

O sensor de impressão digital também se moveu, agora residindo no botão de alimentação. No último telefone, ele estava situado na parte traseira, enquanto que o Razr original o colocou no queixo. Em nossa experiência, nenhuma das duas colocações era ideal, portanto, este poderia ser um local muito mais conveniente.

A Razr 3 estará disponível em preto quartzo somente no lançamento, no entanto, poderemos ver outras cores mais tarde. Alguns rumores diziam que haveria uma variante azul, então não ficaríamos surpresos de ver uma aparecendo em uma data posterior.

Display dobrável de 6,7 polegadas

Resolução FHD+

Visor externo de 3 polegadas

Os tamanhos da tela aumentaram na Razr 3, tanto para a tela interna quanto para a externa.

O analista da cadeia de abastecimento, Ross Young, sugere que a Razr 3 terá uma tela dobrável de 6,7 polegadas, a partir de 6,2 polegadas na Razr 5G.

A tela externa terá 3 polegadas, em vez de 2,7 polegadas em sua antecessora.

Como a próxima imagem Razr da Motorola vazou, posso dizer que terá um display dobrável de 6,7 polegadas, em vez dos 6,2 polegadas na Razr 5G. Ela será feita pela China Star. A tela de cobertura será expandida de 2,7" para ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 de maio de 2022

Pensa-se que a tela interna tenha uma resolução FHD+ e apresentará um recorte de câmera com furos, em vez do entalhe dimensionável encontrado na Razr 5G.

Snapdragon 8+ Gen 1

12GB DE RAM

512GB Armazenagem

Os rumores apontam para a Razr 3 funcionando no último e maior processador Snapdragon 8+ Gen 1, juntamente com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 17 Junho 2022

Podemos ver múltiplas variações, talvez um modelo Snapdragon 8 Gen 1 com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, embora haja alguma incerteza aqui.

De qualquer forma, é bom que vejamos as especificações de bandeira adequadas no novo Razr, já que o processador de nível médio era um ponto difícil nos modelos anteriores.

50MP f1.8 câmera primária

13MP grande angular

Câmera de furo de 32MP

Para as câmeras, estamos esperando um atirador principal de 50MP com uma abertura f1,8, isto deve ser complementado por um grande ângulo de 13MP.

Espera-se que a câmera selfie seja de 32MP, e como mencionamos, será um desenho de perfuração, em vez de um entalhe.

A câmera nos modelos anteriores era outro ponto fraco, por isso esperamos que a Motorola acelere as coisas com esta geração. No mínimo, teremos uma lente adicional, já que a Razr 5G só tinha um snapper solitário.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre a Razr 3 da Motorola.

Supostamente, a Razr 3 comercializará por 1.149 euros na Europa - uma queda significativa em comparação com os 1.339 euros do MSRP de seu predecessor. Ela só estará disponível em Quartz BLack no lançamento.

Em seu teaser - compartilhado no Weibo por seu gerente geral - o cartaz tem uma mensagem simples 'Olá Moto, olá Snapdragon 8+', com o que parece ser a silhueta de um smartphone dobrável abaixo dele.

O notável analista da indústria de displays, Ross Young, diz que podemos esperar que as duas telas no Razr aumentem de tamanho, com a tela interna agora configurada para combinar com a tela encontrada no Samsung Galaxy Z Flip 3.

Um par de imagens surgiu retratando o que parece ser o próximo telefone Razr Motorola.

Em um post no site de mídia social, Weibo, um dos executivos da empresa compartilhou que pretende lançar mais telefones Moto com 512GB de armazenamento este ano, citando especificamente dispositivos dobráveis.

Uma história dos desenvolvedores do XDA revela que o próximo Razr poderia apresentar o poder de processamento da nave principal.

A Motorola está trabalhando em um Motorola Razr 3, como confirmado por um executivo da Lenovo Chen Jin na plataforma de mídia social chinesa Weibo.

Escrito por Luke Baker.