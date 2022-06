Motorola Moto Edge 2022 Rasga e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Moto Edge 20 realmente nos impressionou no ano passado, e agora, parece que seu sucessor chegará no terceiro trimestre de 2022.

Os sempre confiáveis informadores OnLeaks e 91Mobiles nos trataram com detalhes de alta resolução e especificações para o próximo dispositivo.

Do ponto de vista do projeto, o novo telefone transporta a disposição da câmera do Edge 20, mas parece que há menos impacto de câmera no modelo que se aproxima, felizmente.

Parece que as bordas também foram suavizadas no novo modelo, enquanto seu antecessor apresentava lados planos que lembravam um telefone Sony Xperia.

A parte frontal do dispositivo tem biséis finos e uma câmera de auto-furos, diz-se que o telefone tem aproximadamente 160,8 x 74,2 x 8,2mm de tamanho.

O visor terá um painel FullHD+ pOLED de 6,5 polegadas. Ele funcionará em até 144Hz com uma resolução de 2400 x 1080 pixels.

Em seu coração, você encontrará um processador MediaTek Dimensity MT6879, emparelhado com 6 ou 8GB de RAM e armazenamento de 128 ou 256GB.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 6 Junho 2022

Ele terá uma bateria dimensionável de 5000 mAh para manter as coisas funcionando o dia todo.

Na frente da câmera, devemos estar vendo um sensor principal de 50MP com OIS, uma largura de 13MP e um sensor de profundidade de 2MP.

Dado que o Edge 20 tinha uma impressionante rede principal de 108MP, é um pouco decepcionante ver um degrau para baixo na resolução, no entanto, é possível que isto possa ser compensado com uma estabilização melhorada ou com um sensor maior.

O atirador de selfie, por outro lado, mantém sua impressionante resolução de 32MP. Assim, suas chamadas de vídeo sempre terão um aspecto crocante.

Escrito por Luke Baker.