(Pocket-lint) - A Motorola, de propriedade da Lenovo, recentemente provocou, através de um posto Weibo, um dos primeiros telefones do mundo, com uma câmera de 200 megapixels. A ele poderia se juntar também um Razr dobrável de terceira geração.

Mas este guia é sobre o próximo camerafone da Motorola, que atualmente passa pelo codinome Frontier. Não está claro se terá um nome diferente quando for lançado. Na verdade, muitos detalhes são reconhecidamente finos neste momento, mas a Motorola confirmou que o dispositivo está chegando neste verão, e vários vazamentos dos últimos meses fornecem possíveis pistas sobre como o telefone pode ser e apresentar.

Em maio de 2022, a Motorola levou à plataforma social chinesa Weibo para provocar dois próximos smartphones, um dos quais é um dispositivo equipado com uma impressionante câmera de 200 megapixels. Está programado para estrear em julho. Segundo consta, ele foi desenvolvido sob o codinome Frontier, e vazou algumas vezes nos últimos meses. Em janeiro de 2022, o WinFuture compartilhou as versões do dispositivo, bem como as especificações.

O recurso de destaque do telefone é a câmera principal, que alegadamente utilizará o sensor de 200 megapixels da Samsung anunciado em setembro passado.

A recente Weibo da Motorola sugere que anunciará um camerafone de 200 megapixels em julho de 2022. Nenhuma outra informação específica é conhecida, incluindo se o telefone será chamado Frontie quando chegar neste verão.

Atualmente também não se sabe se, ou quando, o telefone poderá ser lançado fora da China. Mas a Motorola anunciou o Edge Plus na China no final de 2021 como o "Edge X30", e depois o trouxe para os EUA em 2022 como o "Edge Plus". Se a Motorola seguir esse mesmo roteiro para a Fronteira, então o telefone poderia ser lançado para outros países antes do final de 2022. Mas isso é pura especulação.

Portanto, há algumas imagens para a Fronteira girando na Internet.

Há o relatório do WinFuture de janeiro que inclui este render:

Oleakster Evan Blass compartilhou outro renderização semelhante em fevereiro:

E então esta fotografia do telefone foi supostamente postada para Weibo em março:

Graças a relatórios como os do WinFuture que incluíram uma lista de especificações, mas também relatórios do Techniknews, @evleaks e SamMobile, ficou claro por unanimidade que a Frontier utilizará o sensor HP1 ISOCELL da Samsung.

Anunciado no outono passado, o sensor não só pode lidar com a gravação de vídeo de 8K, mas com tantos pixels, ele abrirá a porta para o aumento da faixa dinâmica alta (HDR) e várias possibilidades de encadeamento de pixels (16-em-1 entregando resultados de 12,5-megapixel como padrão). As outras duas câmeras na parte traseira do telefone são, segundo informações, uma ultrawide de 50 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels. A fotografia será o foco principal da Frontier, ao que parece. Boatos anteriores também apontam para uma tela de 6,7 polegadas polida com uma taxa de atualização de 144Hz. Também é afirmado que o telefone funcionará em um chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Outras características interessantes que correm rumores até o momento incluem detalhes sobre a tela de 144Hz ser um furo curvo na tela. A tela pode até mesmo ter um sensor de impressão digital subexibido.

Especulações rumorosas Mostrar 6,67 polegadas curvas POLED, FHD+, 20:9 HiD (furo na tela), 144Hz, DCI-P3, HDR10+ Software Google Android 12 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Armazenamento 8GB e 128GB; 8GB e 256GB, 12GB e 256GB / LPDDR5 + UFS 3.1 Câmera Câmera tripla (200MP OIS; 50MP de grande angular; 12MP 2X telefoto) Câmera frontal Atirador de auto-salvador de 60MP Áudio Alto-falantes estéreo, conjunto de microfone triplo Conectividade USB-C com suporte a DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, suporte a dual-SIM (Nano-SIM) Biometria Impressão digital subexibida Bateria 4500mAh, com suporte para carregamento rápido com fio de 125W ou carregamento rápido sem fio de 50W Disponibilidade A partir de julho de 2022

Aqui está um cronograma atualizado de todos os vazamentos até agora para a Frontier:

A Motorola, de propriedade da Lenovo, levou para a plataforma social chinesa Weibo para provocar seus próximos smartphones, incluindo um telefone dobrável Snapdragon 8+ Gen 1 e outro dispositivo equipado com uma câmera de 200 megapixels. Esse segundo está programado para ser lançado tão logo neste verão. O camerafone de 200 megapixels da Motorola tem o codinome Frontier. Significa ser um telefone de bandeira, ele vazou várias vezes nos últimos meses, revelando especificações e características. Agora, a Microsoft está confirmando sua existência através de um posto Weibo. Embora o teaser não mencione o nome oficial do telefone, ele revela um cronograma de julho para a data de lançamento.

A foto que você vê acima foi compartilhada através da rede de mídia social chinesa Weibo e mais tarde no Twitter, e supostamente retrata a Motorola Frontier.

Excelentes renderizações da tão falada Motorola Frontier vieram à tona on-line graças ao leakster Evan Blass e, se forem legítimas, uma câmera principal bastante significativa é visível na parte de trás. Vazamentos anteriores apontaram para o telefone com o sensor de 200 megapixels Isocell HP1 da Samsung, e a coleção de imagens postadas pelo tipster online Evan Blass tem 194 megapixels listados sob uma enorme unidade de lentes.

As primeiras notícias sobre a Motorola trabalhando em um novo smartphone emblemático com uma tela de 144 Hz, câmera de 200 megapixels e chip Snapdragon 8 Gen 1 "Plus" sob o nome de código Frontier.

Escrito por Maggie Tillman.