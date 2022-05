Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola, de propriedade da Lenovo, levou para a plataforma social chinesa Weibo para provocar seus próximos smartphones, incluindo um telefone dobrável Snapdragon 8+ Gen 1 e outro dispositivo equipado com uma câmera de 200 megapixels. Esse segundo está programado para ser lançado tão logo neste verão.

Como observado por 9to5Google, o camerafone de 200 megapixels da Motorola tem o codinome Frontier. Significa ser um telefone de bandeira, ele vazou várias vezes nos últimos meses, revelando especificações e características. Agora, a Microsoft está confirmando sua existência através de um posto Weibo. Embora o teaser não mencione o nome oficial do telefone, ele revela um cronograma de julho para a data de lançamento. Pocket-lint o manterá informado com a data exata quando ela for anunciada.

Pensa-se que a Motorola está usando o sensor HP1 ISOCELL da Samsung. Anunciado no outono passado, ele não só pode lidar com a gravação de vídeo de 8K, mas com tantos pixels, ele abrirá a porta para o aumento da faixa dinâmica alta (HDR) e várias possibilidades de ganho de pixels (16-em-1 entregando resultados de 12,5-megapixel como padrão).

As outras duas câmeras na parte traseira são, segundo informações, uma ultrawide de 50 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels. A fotografia será o foco principal da Frontier, ao que parece. Boatos anteriores também apontam para uma tela de 6,7 polegadas polida com uma taxa de atualização de 144Hz. Também é afirmado que o telefone funcionará em um chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 24 Maio 2022

Tenha em mente que a Samsung também deve introduzir seu próprio telefone com uma câmera de 200 megapixels. Ele não chegará até o próximo ano, segundo relatórios.

Escrito por Maggie Tillman.