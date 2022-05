Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola provocou um novo telefone rodando o processador Snapdragon 8+ Gen 1 recentemente anunciado pela Qualcomm, e parece que ela pode ter levado em conta as críticas de sua escolha de processador para sua próxima versão do smartphone flexível Razr.

Em seu teaser - compartilhado no Weibo por seu gerente geral - o cartaz tem uma mensagem simples "Olá Moto, olá Snapdragon 8+", com o que parece ser a silhueta de um smartphone dobrável embaixo dele.

Com suas mais recentes iterações do Razr, a Motorola tem sido bastante criticada por sua decisão de usar processadores de médio alcance.

O atual Razr 5G é alimentado pelo Snapdragon 765, por exemplo, que - embora perfeitamente bom como um chipset - não atinge os níveis de velocidade e desempenho oferecidos pela série 8.

É uma área em que a Samsung tem sido mais competitiva, com seu Galaxy Z Flip 3 usando os processadores mais potentes disponíveis no momento do lançamento. E isto em um telefone que custa menos no lançamento do que o Razr 5G, de baixa potência.

Agora parece que a Motorola está pronta para assumir o Flip com seriedade e quer oferecer um telefone mais competitivo.

Quanto a outros detalhes, nada está confirmado ainda, mas rumores sugerem que a Razr 3 será enviada com telas maiores - dentro e na tampa - assim como até 512GB de armazenamento.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 23 Maio 2022

Por todos os motivos, parece que a Motorola vai "tudo dentro" com a próxima dobra, o que a torna um dispositivo muito excitante para 2022. Esperemos que os rumores se tornem verdadeiros.

Escrito por Cam Bunton.