A Motorola Razr 3 terá telas maiores, por dentro e por fora

(Pocket-lint) - Após as recentes imagens do próximo aparelho Motorola Razr, tem havido muitas especulações sobre o próximo telefone dobrável.

Evan Blass e 91Mobiles sugeriram numerosas especificações que podemos esperar ver no aparelho, mas não houve nenhuma menção ao tamanho da tela.

Agora, o notável analista da indústria de displays, Ross Young, levou para o Twitter para compartilhar seu conhecimento interno.

Como a próxima imagem da Razr da Motorola vazou, posso dizer que ela terá uma tela dobrável de 6,7" em vez dos 6,2" na Razr 5G. Ela será feita pela China Star. A tela de cobertura será expandida de 2,7" para ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 de maio de 2022

Young diz que podemos esperar que as duas telas no Razr aumentem de tamanho, com a tela interna agora configurada para combinar com a tela encontrada no Samsung Galaxy Z Flip 3.

Uma das mudanças mais imediatamente aparentes no novo Razr é que ele não apresenta mais o queixo icônico na base do telefone. Isto nos faz pensar se a nova versão irá manter uma pegada semelhante, desta vez utilizando todo o espaço disponível para abrigar uma tela maior.

À medida que aprendemos mais sobre o novo Razr, ele se parece cada vez mais com o Galaxy Z Flip 3. Dada a popularidade do telefone giratório da Samsung, ele pode ser uma jogada inteligente da Motorola, embora certamente perca alguns de seus encantos retro.

Os internos também devem estar vendo mudanças substanciais, estamos esperando um Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, emparelhado com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento.

O Motorola Razr 3 deverá ser lançado na China em julho ou agosto, com um lançamento mundial em seguida.

Escrito por Luke Baker.