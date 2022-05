Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola foi um dos primeiros grandes fabricantes a lançar um smartphone dobrável com visor flexível, aproveitando a nostalgia em torno de um de seus telefones mais icônicos e mais populares: o RAZR.

A terceira geração do RAZR deve chegar em breve - de acordo com rumores recentes - mas a ela poderia se juntar um tipo de telefone muito diferente em algum momento no futuro.

Um relatório recente afirma que a Moto está desenvolvendo um smartphone rodízio, codinome Felix. Isto assumiria uma forma semelhante ao Oppo X 2021, que apresenta uma tela flexível que se expande de dentro de uma das bordas a fim de se expandir para um tamanho maior.

A notícia vem de Evan Blass - um leaker historicamente confiável - em um artigo da 91Mobiles, que afirma que este telefone está em estágios muito iniciais de desenvolvimento, mas que a empresa ainda nem sequer tem um protótipo de hardware funcional.

Isso provavelmente significa que um lançamento está longe de acontecer. Na verdade, o relatório afirma que seria surpreendente se o telefone fosse lançado nos próximos 12 meses. É provável que esteja a algum tempo de distância, e a Motorola poderia cancelar seus planos nesse ínterim.

Se for verdade, e o telefone chegar ao mercado, poderia ser a prova de que a idéia de Oppo de um display em expansão, em vez de um display dobrável, tem algumas pernas.

De nosso breve tempo com o modelo Oppo, ficou claro que é certamente uma alternativa viável para aqueles dispositivos que se dobram ao longo de um único ponto. E se outro fabricante entrar a bordo, isso só pode ajudar a torná-lo realidade no mercado consumidor, em vez de apenas um conceito.

Escrito por Cam Bunton.