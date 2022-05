Este poderia ser nosso primeiro vislumbre da Razr 3 da Motorola?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um par de imagens surgiu retratando o que parece ser o próximo telefone Motorola Razr. As imagens vêm através do leaker muitas vezes confiável, Evan Blass, da 91Mobiles.

O dispositivo tem o nome de código Maven, e o mais notável é que apresenta duas câmeras na parte traseira, enquanto o Razr 2020 tinha apenas uma única lente.

Estas câmeras são supostamente um sensor principal de 50MP f1.8 e um sensor auxiliar de 13MP para fotografia de grande angular e macro.

Com o dispositivo fechado, podemos ver que o queixo estendido não está mais presente, resultando em um dispositivo com formato mais quadrado.

Isto também significa que o design agora se desvia significativamente do Razr original, do qual os modelos de 2019 e 2020 foram inspirados.

O sensor de impressão digital se moveu mais uma vez, encontrado no queixo externo no modelo 2019, depois na parte de trás do dispositivo no modelo 2020 Razr, agora ele se tornará parte do botão de energia, o que é um movimento bem-vindo em nosso livro, já que nenhum dos posicionamentos anteriores se sentia muito natural em uso.

A tela interna dobrável é inclinada para ser uma tela FHD+ com uma câmera de auto-furador de 32MP.

Blass diz que a Motorola estava planejando originalmente duas variantes da próxima Razr, uma com a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e outra com uma próxima versão 'Plus' do SOC.

Entretanto, devido a atrasos na fabricação do último chipset, não se sabe como a Motorola planeja proceder.

Haverá uma variedade de configurações disponíveis, com 8GB ou 12GB de RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento interno.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 9 Maio 2022

Diz-se que estará disponível em preto e azul e será lançado na China por volta do final de julho ou início de agosto, o lançamento global ocorrerá logo em seguida.

Escrito por Luke Baker.