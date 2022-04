Motorola anuncia o Edge 30, seu mais recente telefone de médio alcance

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola anunciou o Edge 30, seu mais recente telefone de médio alcance e um que leva os aplausos como o mais fino aparelho 5G ainda a chegar ao mercado.

A julgar apenas por isso, o telefone certamente parece bastante bonito, embora um pouco genérico por trás - ele tem um galo de três câmeras com uma lente ultravioleta e uma câmera de 32MP na frente do telefone que deve fazer uma selagem nítida.

Ele também pode filmar imagens HDR10, para uma melhoria na forma de lidar com as cores, e essas imagens ficarão ótimas em sua tela, o que pode render HDR10+. É um painel OLED de 6,5 polegadas com taxas de pico de atualização de 144Hz, embora a Motorola tenha um sistema variável para economizar na bateria, usando taxas mais baixas quando você não precisar delas.

O chipset no coração do telefone é o Snapdragon 778G+, permitindo o que esperamos seja um desempenho muito decente para um telefone de médio alcance, e com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento no modelo básico (subindo para 256GB), tudo isso deve ser agradável e ágil.

Uma bateria de 4020mAh deve dar vida útil à bateria que se estende até um segundo dia, de acordo com a Motorola, embora não estejamos certos exatamente até onde. Carregamento rápido significa que você pode se sucumbir rapidamente, no entanto.

O telefone chega aos mercados da UE a 449,99 euros ou 379,99 libras, um ponto de entrada muito semelhante ao Edge 20, um telefone que nos impressionou muito solidamente na revisão em 2021. Ele chegará às Américas, também, em uma data posterior.

Escrito por Max Freeman-Mills.