Moto G62 e G82 5G estão chegando em breve, o vazamento sugere

(Pocket-lint) - Espera-se que a Motorola anuncie uma série de acréscimos ao seu sempre crescente portfólio de smartphones Moto nas próximas semanas, com a conversa sobre os novos modelos Moto G, assim como o Moto Edge.

O Moto G62 5G apareceu no banco de dados da Wi-Fi Alliance revelando algumas especificações para o dispositivo, incluindo suporte para Wi-Fi de banda dupla e Android 12 out of the box.

Enquanto isso, a Moto G82 5G foi vista no site de certificação NBTC da Tailândia, confirmando seu nome, assim como as variantes 5G e LTE.

Embora nenhuma das listas revele muito mais sobre os dois dispositivos, houve alguns rumores anteriores que nos deram alguma idéia do que podemos esperar. Diz-se que o Moto G62 5G vem com uma câmera principal de 50 megapixels, juntamente com dois sensores adicionais na parte traseira e espera-se que tenha uma tela Full HD+, embora o dimensionamento não tenha sido vazado.

Outras especificações para a Moto G62 5G incluem uma bateria de 6000mAh, carga de 33W, 8GB de RAM e um sensor de impressão digital montado lateralmente. A tela também deve oferecer uma taxa de atualização de 90Hz ou 120Hz.

A Moto G82 5G, por sua vez, vem com uma bateria de 5000mAh, funciona com o processador Snapdragon 695 e possui 8GB de RAM.

Por enquanto, nada é oficial, mas lhe traremos todos os detalhes oficiais quando soubermos mais.

Escrito por Britta O'Boyle.