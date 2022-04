Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus atualizado da Qualcomm começará a aparecer nos telefones a partir de junho ou julho, e o primeiro smartphone a chegar ao mercado com ele pode ser o Moto Edge 30 Ultra.

O processador deve ser anunciado em maio , com um renomado vazador revelando recentemente que a Qualcomm poderia mudar do processo de 4nm da Samsung (como visto no padrão Gen 1 ) para o TMSC.

Isso é corroborado pelo MyDrivers , que afirma que não apenas houve um grande progresso no chipset aprimorado, mas que ele pode aparecer no próximo carro-chefe da Motorola.

O telefone, que também pode ser chamado de Moto X30 Pro internacionalmente, se beneficiará do menor consumo de energia e geração de calor do processador.

O Edge 30 Ultra também virá com uma tela FHD + de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 144Hz. Sua câmera principal traseira é considerada um monstro, com uma câmera principal de 200 megapixels, secundária de 50 megapixels e sensor adicional de 12 megapixels para uma boa medida.

A câmera frontal é reivindicada como sendo de 60 megapixels.

As renderizações do telefone - sob a marca global X30 Pro - também foram postadas on-line, embora ainda não haja confirmação sobre sua validade.

Escrito por Rik Henderson.