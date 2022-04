Novo modelo 5G Moto G Stylus revelado em vazamento de fotos e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já recebemos uma Moto G Stylus econômica este ano, já que ficou disponível em fevereiro, mas agora há uma versão 5G a caminho.

A Motorola deve lançar o Moto G Stylus 5G em breve, mas antes disso várias fotos e especificações foram postadas online.

As imagens adquiridas pela 91Mobiles mostram um design semelhante à edição 4G, com uma tela de 6,78 polegadas com uma câmera perfurada no centro superior e uma unidade de câmera tripla na parte traseira.

No entanto, o processador é supostamente atualizado para o Qualcomm Snapdragon 695 (sobre o 665) para adicionar o modem 5G necessário. Isso é acoplado por 12 GB de RAM.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Praticamente todo o resto é igual. A câmera traseira será composta por uma câmera principal de 50 megapixels, secundária de 8 megapixels para fotos em grande angular e macro e um sensor de profundidade de 2 megapixels. O snapper frontal será de 16 megapixels.

A tela supostamente possui uma resolução de 1080 x 2460 e taxa de atualização de 120Hz.

Uma bateria de 5.000mAh alimentará todo o shebang e, na verdade, há um fone de ouvido de 3,5 mm para usuários de fones de ouvido da velha escola - uma raridade nos dias de hoje.

Diz-se que o Moto G Stylus 5G virá em preto e verde "seafoam" quando for enviado. Só não sabemos quando no momento.

Escrito por Rik Henderson.