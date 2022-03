Moto Razr 3 pode vir com 512 GB de armazenamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo que a Motorola atualizou sua linha Razr dobrável, com o modelo mais recente lançado no final de 2019. Desde então, o mercado dobrável evoluiu e a empresa de propriedade da Lenovo está buscando evoluir com ele.

Em um post no site de mídia social, Weibo, um dos executivos da empresa - chamado Chen Jin - compartilhou que pretende lançar mais telefones Moto com 512 GB de armazenamento este ano, para satisfazer a demanda do consumidor.

Esse post diz especificamente que esse objetivo de trazer armazenamento de 512 GB para as massas inclui seus próximos dobráveis. E - embora não o nomeasse especificamente - faria muito sentido que fosse o próximo Razr.

Adicione este trecho ao fato de que o mesmo executivo já confirmou que há um novo Razr em andamento, e as peças do quebra-cabeça se juntando estão começando a formar uma imagem atraente.

De fato, um boato do início do ano sugere que ele pode até apresentar o principal chipset da Qualcomm: o Snapdragon 8 Gen1 .

Espera-se que o telefone - provisoriamente chamado Razr 3 por conveniência - seja lançado em algum momento deste ano para competir com o excelente Galaxy Z Flip 3 e seu sucessor esperado, o Z Flip 4.

Não se sabe muito mais sobre o telefone, exceto que rumores sugeriram que poderíamos ver o fim desse enorme entalhe na parte superior da tela, em favor de uma câmera perfurada mais moderna.

No entanto, se os rumores e informações que surgiram até agora forem precisos, podemos finalmente obter a silhueta icônica da Moto com desempenho principal adequado.

Escrito por Cam Bunton.