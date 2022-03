O benchmark Moto Edge 30 vaza e revela as principais especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo já lançado o modelo 'Pro' de sua linha Edge 30 no início de março, parece que a Motorola está prestes a lançar um modelo de menor potência. Pelo menos, é se uma suposta listagem de benchmark vazada for algo a ser seguido.

Neste benchmark vazado, o telefone é revelado como tendo o Android 12 carregado imediatamente, bem como o poderoso processador Snapdragon 778G de gama média.

Esta CPU é composta por oito núcleos, um núcleo 'principal' de 2,5 GHz, juntamente com três núcleos poderosos de 2,2 GHz e quatro núcleos de 1,8 GHz ligeiramente menos poderosos. É emparelhado com uma unidade de processamento gráfico Adreno 642L mais 8 GB de RAM.

Não é revelado muito mais em uma lista de benchmarks e - como em qualquer suposto vazamento do Geekbench - também vale a pena abordar com um pouco de cinismo, porque não é a fonte mais confiável, a menos que seja revelado ao lado de alguns vazamentos mais críveis, como fotografias. Especialmente porque nenhum link direto para o resultado do benchmark é fornecido pelo relatório original.

O Edge 30 vem na sequência do Edge 20 , que por si só foi alimentado pelo processador Snapdragon 778, e lançado no segundo semestre de 2021.

Se o vazamento for preciso, parece que o Edge 30 não representa um grande salto em relação ao seu antecessor, que atualmente é uma maneira popular de atualizar as linhas telefônicas.

Vimos um número crescente de fabricantes atualizarem seus telefones com pequenas alterações nas especificações duas vezes por ano, independentemente de onde esses dispositivos estejam na cadeia alimentar. Não seria tão surpreendente se esse vazamento do Moto Edge 30 fosse preciso.

Escrito por Cam Bunton.