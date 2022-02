Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola, de propriedade da Lenovo, lançou o smartphone Moto G Stylus há dois anos, especificamente para rivalizar com a série Samsung Galaxy Note por um preço muito mais acessível. Agora, a empresa está apresentando o Moto Edge Plus como seu mais recente telefone stylus. Funciona com a Smart Stylus da Motorola , mas há algumas ressalvas.

A partir de US$ 1.000 nos EUA (ou US$ 900 com desconto por tempo limitado), o Moto Edge Plus oferece suporte para caneta nativa. Se você quiser usá-lo com a Smart Stylus da Moto, é um extra opcional que vem com uma capa de fólio. O Moto Edge Plus também não possui armazenamento de caneta integrado - portanto, para recarregar a caneta, você usa o carregamento sem fio reverso de 5 watts do telefone.



O Edge Plus executa o chip Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm , possui uma tela OLED de 2400 x 1080 de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 144Hz e oferece carregamento sem fio Qi de 15 watts e alto-falantes estéreo duplos com suporte para Dolby Atmos. O modelo básico vem com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 4.800 mAh. Se você deseja mais capacidade, pode obter o telefone com até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. A Motorola também se comprometeu com dois anos de atualizações do sistema operacional Android e três anos de atualizações de segurança bimensais.

Para câmeras, o Moto Edge Plus possui uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra larga de 50 megapixels que pode fazer fotografia macro. A terceira câmera traseira é apenas um sensor de profundidade de 2 megapixels. Mas há uma câmera selfie de 60 megapixels no aparelho. As câmeras traseiras do telefone também podem ser usadas como webcams durante chamadas de vídeo quando conectadas a um PC próximo.

A Motorola afirma que o Edge Plus é o primeiro telefone a suportar a plataforma Snapdragon Spaces VR da Qualcomm quando emparelhado com os óculos inteligentes A3 Think Reality da Lenovo . O telefone também suporta a plataforma Ready For da Motorola, que permite que o telefone se conecte a uma TV ou monitor próximo para fornecer uma interface de usuário semelhante a um desktop, semelhante ao modo Dex da Samsung.

Ele também possui a plataforma de segurança Thinkshield para ajudar a proteger dados confidenciais.

A Motorola disse que o Edge Plus estará disponível em breve, mas não anunciou uma data exata de lançamento. O telefone será vendido desbloqueado da Motorola e de algumas lojas e operadoras dos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.