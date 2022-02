Motorola Frontier aparece no melhor vazamento de imagem até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Excelentes renderizações da Motorola Frontier surgiram online e, se for verdade, mostram uma câmera principal bastante significativa na parte traseira.

Vazamentos anteriores apontaram para o telefone com o sensor Isocell HP1 de 200 megapixels da Samsung , e a coleção de imagens postada pelo informante online Evan Blass tem 194 megapixels listados em uma enorme unidade de lente. Isso está no mesmo estádio com certeza.

As outras duas câmeras na parte traseira são supostamente uma ultra grande angular de 50 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels. A fotografia será o foco principal da Frontier, certamente parece.

Diz-se que a estabilização óptica de imagem também está a bordo, para uma boa medida.

Rumores anteriores apontam para uma tela pOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 144Hz. Também é alegado que o telefone será executado em um chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus - uma versão com overclock do SD 8 Gen 1 que muitos carros-chefe estão usando em 2022.

O GSM Arena também afirma que terá uma bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 125W.

Não espere um anúncio oficial tão cedo, porém, o pensamento comum é que ele será anunciado em julho deste ano. Manteremos você informado sobre quaisquer outros vazamentos ou detalhes.

Escrito por Rik Henderson.