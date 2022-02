Moto Edge 30 Pro será lançado em 24 de fevereiro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola anunciou através de suas mídias sociais que realizará um evento de lançamento em 24 de fevereiro para seu próximo telefone da série Edge .

A mesma mensagem foi compartilhada por meio de seu identificador global do Twitter e seu identificador específico da Índia, sugerindo um lançamento global bastante amplo para este produto, que pode ser seu primeiro telefone principal de 2022.

A Motorola ainda não nomeou o dispositivo que será revelado durante este evento de imprensa, mas pode ser o Edge 30 Pro. Um dispositivo que - em essência - é uma versão renomeada do Moto Edge X30 lançado na China no final de 2021.

Isso é apenas um palpite; A série da marca Edge da Moto pode ser bastante complicada de lidar, dada a mudança de marca que ocorre entre as regiões.

No entanto, se for o Edge 30 Pro (ou X30 disfarçado), será o carro-chefe da Moto do ano, com o novo processador Snapdragon 8 Gen 1. Embora seja apenas um tempo de resposta curto, considerando o lançamento recente do Edge 20 , a Motorola sem dúvida deseja estar entre os primeiros a lançar um telefone com o chipset mais recente da Qualcomm.

Outras especificações do Edge X30 incluem uma tela OLED com taxa de atualização de 144Hz com suporte a HDR10+, medindo 6,7 polegadas na diagonal com resolução fullHD+ (1080 x 2400).

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

O prazo de lançamento sugere que está dando um salto nas revelações do telefone MWC , lançando seu dispositivo alguns dias antes do início do Mobile World Congress em Barcelona.

Escrito por Cam Bunton.