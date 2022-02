Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola atualizou o Moto G Stylus , seu telefone stylus econômico, para o ano novo.

O novo modelo 2022 ainda custa US $ 299 nos EUA, mas oferece algumas atualizações em relação ao modelo anterior, incluindo um conjunto de câmeras triplas aprimorado, bateria maior de 45.000 mAh e uma taxa de atualização mais rápida de 90 Hz

O Moto G Stylus 2022 mantém a tela de 6,8 polegadas, mas em vez de uma câmera perfurada no canto da tela, ela é centralizada. Outros recursos incluem uma caneta que pode ser colocada dentro do telefone, um fone de ouvido de 3,5 mm, 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM e Android 11 pronto para uso. Em termos de poder de processamento, a Motorola trocou o chip Snapdragon 678 do modelo do ano passado por um MediaTek Helio G88. Adicione tudo isso e o Moto G Stylus é uma alternativa mais barata e atraente à antiga série Note da Samsung (e futura S22 Ultra ).

Por fim, sobre o conjunto de câmeras: a câmera traseira passou de uma lente de 48 megapixels para um sensor de 50 megapixels e é combinada com uma lente ultra grande angular / macro de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Na frente, há uma câmera selfie de 16 megapixels - a mesma do Moto G Stylus do ano passado.

Se isso lhe interessar, o Moto G Stylus 2022 estará disponível como um smartphone desbloqueado da Motorola , Walmart, Amazon e Best Buy por US $ 299,99. As pré-encomendas começam quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.