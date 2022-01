Motorola Razr 3 pode rodar no Snapdragon 8 Gen 1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O relançamento do Motorola Razr como um smartphone com tela sensível ao toque dobrável foi divertido de assistir, mas sua segunda iteração, embora muito melhorada, foi ofuscada por nomes como Galaxy Z Flip 3 da Samsung, que simplesmente traz especificações mais robustas para a mesa.

Ouvimos dizer que realmente haverá uma terceira versão do novo Motorola Razr , que você imagina que deve ser lançado ainda este ano, graças a vazamentos da Lenovo, mas agora veio uma nova indicação de que ele será executado no Snapdragon 8 Geração 1.

Essa é uma grande notícia e realmente promissora, já que os Razrs anteriores não foram enviados com o que você chamaria de chipsets "principais", então é um sinal imediato de que a terceira versão do telefone pode suportar em pé de igualdade com os seus concorrentes, pelo menos no que diz respeito ao desempenho.

Outra adição aparente será pelo menos uma versão do telefone com suporte a banda ultralarga para um conjunto mais amplo de aplicativos possíveis, o que também é uma boa aparência para um telefone que certamente terá um preço bastante premium, com base em seu último duas saídas.

As informações vêm do XDA-Developers, e também há mais. O telefone aparentemente abandonará seu entalhe considerável em favor de uma câmera selfie perfurada na parte superior da tela principal, que provavelmente será capaz de uma taxa de atualização de 120Hz.

Também pode haver algumas versões disponíveis do Razr 3, já que a mesma fonte indicou que ele virá com 6, 8 ou 12 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de espaço de armazenamento. Tudo isso aponta para mais um investimento no sucesso do telefone da Motorola, por isso estamos ansiosos para ver como ficará quando as notícias oficiais forem divulgadas.

Escrito por Max Freeman-Mills.