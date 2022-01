Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que estão procurando um aparelho equipado com uma caneta que não vai quebrar o banco devem considerar a série Moto G Stylus da Motorola - especialmente porque está prestes a receber uma atualização se um recente despejo de renderização for acreditado.

O Leakster Nils Ahrensmeier (via Android Police ) compartilhou o que parecem ser imagens "oficiais" do próximo Moto G Stylus 2022. Eles mostram que o smartphone contará com uma configuração de câmera tripla na parte traseira, completa com um atirador principal de 50 megapixels. Também está claro que o novo telefone terá um leitor de impressão digital montado na lateral do botão liga / desliga.

Em outros lugares, o dispositivo parece e parece muito semelhante ao seu antecessor .

Moto G Stylus 2022

(o que foi renderizado anteriormente por @OnLeaks ) pic.twitter.com/F6DIAJmGhp - Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) 4 de janeiro de 2022

Este vazamento não fornece muitos detalhes sobre o tamanho da tela do Moto G Stylus 2022 ou sua tecnologia - além disso, terá uma taxa de atualização de 90 Hz - mas é evidente que há um recorte furado para a selfie frontal Câmera. Outros recursos esperados incluem 128 GB de armazenamento onboard, uma caneta que pode se encaixar no próprio dispositivo, a capacidade de fazer anotações mesmo com a tela desligada e um fone de ouvido.

A Motorola ainda não anunciou oficialmente o dispositivo ou confirmou esses detalhes, mas o boato atualmente espera uma janela de lançamento em meados de 2022.