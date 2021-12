Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola, de propriedade da Lenovo, está aparentemente desenvolvendo um Motorola Razr de terceira geração.

Em 2019, a empresa ressuscitou seu popular telefone flip na forma de um smartphone dobrável completo . Em 2020, a Motorola lançou um modelo 5G. Agora, a Motorola está trabalhando em um Motorola Razr 3, conforme confirmado por Chen Jin, executivo da Lenovo, na plataforma de mídia social chinesa Weibo .

A Android Authority primeiro notou a postagem do executivo e compartilhou uma versão traduzida por máquina dela. Aqui está um trecho dessa tradução:

"Espero que não estejamos babando, mas façamos mais, incluindo a preparação silenciosa do telefone móvel Razr com tela dobrável de terceira geração: mais potência de computação de chip avançado, melhor interface homem-máquina e, claro, uma aparência mais atmosférica. Este produto , nós fazemos a nossa parte, seremos os primeiros a serem listados no mercado chinês! "

O site usou o recurso de tradução integrado do Google Chrome para traduzir as citações, portanto, obviamente, há alguns erros. No entanto, parece que um novo Razr está em obras. Será interessante ver a melhor interface homem-máquina e aparência atmosférica nele.

Esperamos que chegue aos EUA e ao Reino Unido quando for lançado, no entanto, como Jin observou, ele estará à venda pela primeira vez na China.

