(Pocket-lint) - É oficial: um novo dispositivo carro-chefe do Moto Edge está chegando "em apenas alguns dias". Essas foram as palavras de Ruben Castano, chefe de experiências do cliente da Motorola, falando no palco do Qualcomm Tech Summit 2021 . Na sequência, a Motorola revelou seu teaser pôster oficial, confirmando o evento em 9 de dezembro.

No entanto, antes que você fique superexcitado, este é o Moto Edge de última geração apenas para o mercado da China - então pense em atualizar o dispositivo Edge S (que se tornou o G100 em mercados mais amplos).

Embora haja rumores de um Moto X30, temos uma suspeita de que este modelo apenas na China poderia ser uma versão do Moto G200 (que foi anunciado em meados de novembro), mas com uma plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dentro. Mas isso é apenas nossa opinião. O teaser postado, incorporado abaixo, não revela detalhes, mas confirma que é um dispositivo Edge em vez de X:

Após o anúncio da plataforma carro-chefe da Qualcomm 2022, os anúncios têm vindo em massa e rápido dos carros-chefe da próxima geração se preparando para usar o chipset: há o Xiaomi 12 , o próximo carro-chefe da Oppo , este Motorola, suporte da Realme e muito mais.

Se este novo dispositivo Moto Edge também aparecerá em mercados mais amplos, é um assunto em debate. Se isso acontecer, é quase certo que passará por uma mudança de nome para caber em territórios específicos e, com o Moto G200 acabado de ser anunciado, pensamos que seria uma questão de meses - ou seja, em 2022 - antes que a empresa sediada em Chicago está pronto para lançar seu próximo carro-chefe.